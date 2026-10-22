Muere en Francia un hombre infectado por un virus que no se creía transmisible a humanos

Francia ha confirmado la muerte de un hombre a causa de un virus que no se creía transmisible a humanos. El shamonda es un virus transmitido principalmente por mosquitos a ganado bovino, ovino y caprino y, tras su detección en Nigeria a mediados de la década de los sesenta y hasta este año, únicamente se había notificado fuera de África en alguna ocasión en Japón.

Sin embargo, esta primavera se registró su presencia en animales en el este de Francia —y posteriormente también en granjas de Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suiza, así como en Jersey—, pero las autoridades daban por hecho que no saltaría a las personas.

Así las cosas, la infección y posterior fallecimiento de un hombre en Lyon constituye, por tanto, "la primera detección documentada y notificada del virus en el ser humano". A pesar de ello, el gobierno galo subraya que "no hay riesgo sanitario para la población".

Según las autoridades francesas, el hombre que ha perdido la vida a causa de este virus "presentaba una inmunodepresión grave", y las primeras investigaciones apuntan que "las complicaciones cerebrales" que presentaba antes de su fallecimiento pueden estar relacionadas con la infección por el virus shamonda.

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha confirmado este primer caso de transmisión a humanos y ha dado cuenta de que se está investigando "si el virus causó o contribuyó a la muerte" de esta persona, que estaba sometida a tratamiento por una enfermedad grave, y "cómo se produjo el contagio". Además, está en contacto con todos los países europeos para analizar la evolución y determinar si existe alguna implicación para la salud pública.

En Europa, los mosquitos picadores suelen ser más activos de primavera a otoño, toda vez que el descenso de las temperaturas suele afectar a su actividad.