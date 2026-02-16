Muere Robert Duvall, ganador del Óscar, reconocido por El Padrino y Apocalipse Now

El actor Robert Duvall, ganador del Óscar al mejor actor, ha muerto en su casa de Virginia a los 95 años tras una reconocida trayectoria cinematográfica que le ha llevado a destacar en dos de las tres películas de El Padrino o en Apocalipse Now.

El consigliere de los Corleone continuó trabajando hasta hace pocos años, pues todavía con 84 años volvió a ser nominado a los Óscar.

Su carrera prácticamente abarcó siete décadas, y fue siete veces nominado al Óscar. Además, recibió un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Primetime Emmy y un Premio del Sindicato de Actores de Cine. También hizo sus pinitos como director, con la película también nominada El apóstol.