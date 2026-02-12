La prometida de Mick Jagger, atacada en un club de Londres

"Conmocionada, triste y desconsolada". Así se sintió Melanie Hamrick, la prometida de Mick Jagger, tras haber sido "agredida físicamente" a su salida de Annabel's Mayfair, un selecto club privado de Londres.

Ella misma compartió en sus redes sociales lo sucedido, cuando, después de cenar en Nobu con Emma Thynn, marquesa de Bath, se dispuso a disfrutar de la noche londinense en uno de los clubes de moda de la capital británica. Tras abandonar el local, dos personas la agarraron por detrás, si bien recibió la ayuda de "buenas personas que intervinieron" antes de que el incidente fuese a más.

Exterior del selecto club de Londres Annabel's Mayfair

Distintos medios de Reino Unido se han hecho eco del suceso que sufrió la pareja del líder de The Rolling Stone, en medio de denuncias sobre el aumento de la delincuencia en el lujoso barrio de Mayfair.

La artista de 38 años mantiene una relación con Mick Jagger, de 82, desde el año 2014 y tienen un hijo común, Deveraux, de nueve años. El pasado año sorprendieron revelando que llevan varios años comprometidos, si bien todavía no han fijado fecha para el enlace.