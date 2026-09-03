Mueren al menos 37 personas en Nigeria durante un robo de petróleo

Un incidente relacionado con el robo de petróleo en Nigeria

Al menos 37 personas sospechosas de extraer petróleo de forma irregular han fallecido como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos en Nigeria.

De ello ha dado cuenta la ONG Centro de Jóvenes y Defensa Ambiental, que ha informado de que el incidente ocurrió durante la carga ilegal de petróleo en un buque desde un punto de extracción no autorizado.

Varios centenares de personas han muerto en los últimos años en Nigeria a causa de explosiones provocadas por el intento de robo de combustible en oleoductos y camiones cisterna.