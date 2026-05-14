Mueren casi cien personas por las fuertes tormentas en el norte de India

Sucesos

Por el momento, se contabilizan 53 heridos, cuantiosos daños materiales y 114 animales muertos

Fuerte tormenta en el norte de India
Fuerte tormenta en el norte de India | Prabhat Kumar Verma

Al menos 89 personas han muerto y otras 53 han resultado heridas como consecuencia de las fuertes tormentas que han sacudido a Uttar Pradesh, en el norte de India.

Según el informe de las autoridades locales, que recoge Times of India, la mayoría de los decesos se habrían producido a causa del derrumbe de muros, la caída de árboles o el impacto de los rayos durante una tormenta de polvo e intensas lluvias que dejan a su paso importantes daños materiales y la muerte de 114 animales.

Previamente, el departamento meteorológico de India había emitido ya el aviso de que se aguardaban tormentas eléctricas y rayos en varios puntos del norte del país.

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