Mueren al menos diez turistas en el incendio de un resort en Bangladesh

Imagen de archivo de una extinción de un incendio por parte de los bomberos

Al menos diez turistas, un niño entre ellos, han fallecido en el incendio de un resort en la costa de Cox’s Bazar, al sureste de Bangladesh, que ha dejado también varias personas heridas.

Según han informado las autoridades y los servicios de emergencia del país, el fuego se originó durante la mañana en el establecimiento, y las llamas destruyeron por completo el edificio.

De hecho, el subdirector adjunto del Servicio de Bomberos de la zona ha apuntado que el hotel, una construcción principalmente de madera, ha quedado "completamente reducido a cenizas".

Por el momento, se desconoce el origen del fuego y tampoco se ha completado la identificación de todas las víctimas. El administrador jefe del distrito, M. A. Mannan, ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y evaluar los daños.