El vecino del top manta

El senegalés que vende camisetas de fútbol en el top manta de la calle Real recogió los dos cafés para llevar de la barra y pagó sin que la clientela del garito se coscase de que los había pedido. “Viene todos los días, él o el hermano y lo toman casi ardiendo”, aclaró la dueña al ser interpelada por la capacidad telepática del hostelero. “Es que tú los tratas muy bien”, prosiguió con el tema la mujer que al mediodía ocupa la misma mesa para enfadarse en alto con lo que le cuenta el periódico. “Los trato como a cualquier otro cliente”, respondió sin pregonar detalles. A veces acompaña los cafés, siempre extra de leche, con la bollería que a esa hora ya sabe que no tendrá salida, pero no necesita que se sepa.

La semana pasada sintió que tenía que corresponder en el establecimiento ambulante que los coruñeses ven con naturalidad –incluso ayudan a disimular en la ronda de los municipales— y los cruceristas como parte del paquete turístico. “Les compré dos camisetas de la selección española, para mí y para mi marido, una crema y otra roja con las dos estrellas. Las venden a 25 euros y me la dejaron en 20, pagúe 40 por las dos. Me hicieron descuento por la vecindad y me quedé de piedra, son muy buena gente”.

Poco después una alerta del móvil avisa de que en la cumbre europea Portugal, Luxemburgo y Francia bloquearon una resolución promovida por Italia, Dinamarca y Polonia para censurar la regularización masiva de migrantes del Gobierno de Pedro Sánchez. ”Una cosa es el discurso político, el bla, bla, bla, y otra la realidad”, rebajó Sánchez ante la prensa el malestar por el efecto llamada de 18 estados miembros que quieren endurecer la politica migratoria. Lo tienen chungo los miles de chavales que esperan en Ceuta a que Europa cuente con sus manos entre las que necesita para seguir a flote. Italia aprobó en septiembre un plan para conceder medio millón de permisos de trabajo a extracomunitarios después de levantar centros de internamiento en Albania para los que se presentan sin llamar. Vox seguiría la receta y el PP dijo ayer que ya no es momento de reparto de menores no acompañados, sino de repatriación.

La estampa contradice el estereotipo de la ultraderecha que permea en Bruselas

En la Marina coruñesa las mujeres que empujan las sillas o acompañan a los mayores a esta hora del mediodía son migrantes. Una cuidadora realiza una videollamada transoceánica delante del Club Náutico e involucra en la conversación a la señora que pasea con cariño sin fronteras. La estampa contradice el estereotipo de la ultraderecha que permea en Bruselas.