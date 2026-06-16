Mueren los ocho tripulantes de un avión militar tras estrellarse en California

Acababa de despegar para una misión de prueba cuando se estrelló y explotó. Este accidente de un bombardero B-52 Stratofortress en la base aérea de Edwards, en California, acabó así con la vida de ocho personas, sus tripulantes,

"Una terrible tragedia, hemos perdido a ocho valientes estadounidenses", ha señalado el coronel James Hayes, subcomandante de la unidad anfitriona de la base, tras la revisión de las imágenes de lo sucedido.

La tripulación de la aeronave en el momento del siniestro estaba formada por militares, funcionarios públicos y contratistas del gobierno, que prestaban apoyo a esta misión de prueba relacionada con el programa de modernización de radares, en lo que ha definido como una misión local de prueba.

Por su parte, el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, se ha mostrado "profundamente entristecido por la pérdida de ocho vidas" y ha querido rendir honores al trabajo de los "aviadores, civiles y contratistas que trabajan cada día" en favor de las operaciones de la rama militar.

Investigación

Por el momento, se desconocen las causas del fatal accidente, de modo que se constituirá una junta de seguridad provisional en la base para recopilar la información disponible.

A partir de ahí, una junta de investigación de seguridad analizará las causas, para lo que contará con un plazo aproximado de treinta días.

Sus conclusiones pasarán a una junta de investigación de accidentes, que determinará qué información se puede divulgar.