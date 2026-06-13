Mueren cinco militares indios al estrellarse su avión de transporte

El ejército de India ha confirmado la muerte de cinco de sus militares en el extremo este del país al estrellarse el avión de transporte.

El suceso tuvo lugar a bordo de un Antonov An-32 en el que volaban durante una operación de rutina en el estado de Assam.

La fuerza aérea de India, en redes sociales, ha informado de que el avión sufrió un accidente durante un vuelo de rutina, aproximadamente a las 10.00 horas (hora local) en Jorhat.

Los fallecidos fueron un comandante de escuadrón, un teniente de vuelo, un sargento y dos soldados.