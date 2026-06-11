Mueren siete niños en el incendio de un autobús cuando volvían del colegio en Zimbabue

Al menos siete niños han muerto tras incendiarse un minibús en Zimbabue, un suceso que deja de momento a otros once menores y al conductor del vehículo ingresados en un hospital.

Las víctimas eran estudiantes de un colegio de Matongo y Stanley y volvían a sus hogares en el autobús, según la prensa local, que indica también que por el momento se desconocen las causas del suceso.

Sin embargo, el presidente del país africano, Emmerson Mnangagwa, ha trasladado a través de su secretario una petición a los usuarios de las carreteras para que "mantengan la máxima cautela para evitar este tipo de trágicos accidentes, que se han repetido con una frecuencia preocupante durante los últimos treinta días".

En todo caso, ha avanzado que ordenará que el incidente sea declarado "desastre nacional", a fin de poder movilizar ayuda a los familiares a la máxima brevedad.

Asimismo, ha enviado sus "sentidas condolencias", mientras el consejero de la alcaldía, Martin Chivhoko, también ha hablado de "un día triste para la población de Gweru".