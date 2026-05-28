Más de 15 niñas muertas en un incendio en una escuela de Kenia

Al menos 16 niñas han perdido la vida en un incendio en un internado femenino en Kenia, un trágico suceso en el que ya se ha confirmado que otras 79 han resultado heridas.

Según los datos de las autoridades, el incendio se desató de madrugada, en un momento en que 808 de las 815 alumnas de la escuela Utumishi se encontraban en las instalaciones, y no se consideró extinguido hasta pasadas tres horas.

A la vista de lo ocurrido, el gobierno ya ha anunciado que se abrirá una investigación que aclare lo ocurrido en la ciudad de Gilgil, situada a menos de 120 kilómetros de Nairobi.

Asimismo, en un país con experiencia en este tipo de desgracias, se ha comprometido a realizar una auditoría sobre las escuelas del país para garantizar que cumplen con las medidas de seguridad y a actualizar estos requisitos si se consideran insuficientes.

Por su parte, la policía keniana ha apuntado que 71 de las niñas que fueron evacuadas para recibir atención médica ya han sido dadas de alta, mientras ocho permanecen ingresadas.