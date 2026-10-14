Mueren trece niños por el hundimiento de un barco en el Ganges, en India

Al menos trece niños han muerto a causa del hundimiento de una embarcación en el río Ganges, a la altura de la localidad Vaishali, en el norte de India.

Si bien las labores de búsqueda todavía continúan en la zona, siete personas han sido rescatadas con vida y las autoridades aseguran que la barca trasladaba "entre quince y veinte niños" a los que llevaba a una localidad cercana.

En cuanto a los que han podido ser localizados con vida, la jefa del distrito de Vaishali, Varsha Singh, ha asegurado que ya han sido trasladados al hospital y que se encuentran estables.

A la luz de lo ocurrido, el primer ministro de India, Narendra Modi, ha expresado su pésame a través de las redes sociales. "Mis pensamientos están con las familias de luto en estos momentos difíciles", ha señalado, al tiempo que ha anunciado ayudas para los familiares de las víctimas.