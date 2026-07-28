Las empresas mueven ficha para ayudar a los afectados por los incendios y el gobierno anuncia medidas

Los incendios que continúan activos en el centro de España y que afectan a cerca de 100.000 personas entre evacuados y confinados han motivado que tanto las administraciones como las empresas se estén volcando para atender sus necesidades, fundamentalmente económicas, a la hora de hacer frente a los daños ocasionados por el fuego.

Medidas del gobierno

Así, el gobierno de España ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales que pone en marcha una prestación extraordinaria para los trabajadores que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad como consecuencia de estos siniestros.

Esta ayuda, que puede cobrarse durante un máximo de cuatro meses, está concebida para los evacuados que no pueden acceder a bienes que necesitan para su trabajo, para quienes deban acometer tareas de reacondicionamiento en su domicilio o trámites administrativos derivados de la emergencia y también para quienes tengan que atender a familiares a causa del cierre de centros educativos o de mayores.

Apoyo de empresas

Sin embargo, la ayuda ha trascendido al sector público y buena parte de los bancos españoles han reaccionado poniendo en marcha diferentes iniciativas. Financiación al 0% y préstamos flexibles, con amplios plazos de devolución y varios meses de carencia tanto para particulares como para empresas, son las vías que han dispuesto, respectivamente, Unicaja y BBVA. Mientras tanto, CaixaBank anticipará a sus clientes el cobro de las indemnizaciones en caso de pérdidas materiales, y Banco Santander, la mayor entidad financiera de España, se ha comprometido a ofrecer soluciones adaptadas a cada caso cuando se trate de atender a los afectados por las llamas.

Por su parte, aseguradoras como Occident o Mapfre han reforzado sus canales de atención para contactar con sus clientes en las zonas afectadas y ofrecerles su colaboración, mientras asignan equipos específicos para poder ofrecer una atención prioritaria a estos casos. Junto con ello, Allianz ha dispuesto un fondo en virtud del cual se pondrán en marcha acciones encaminadas a recuperar las zonas afectadas y a aumentar su resiliencia de cara a futuros incendios.

Asimismo, después de que las compañías de telecomunicaciones desplegasen unidades móviles y servicios de cobertura satelital para suplir las infraestructuras de red dañadas en los incendios y evitar con ello que esas zonas quedasen en sombra, Iberia ha anunciado hoy mismo que permitirá el cambio de billete para los pasajeros afectados por los incendios activos en el centro de España que tengan dificultades para llegar al aeropuerto de la capital.

Documentación gratuita

Por su parte, tanto registradores como notarios se han sumado a estas iniciativas con su granito de arena.

Así, los primeros han acordado la gratuidad de las notas simples de dominio —el documento oficial de identificación y descripción de una finca o casa— para los damnificados por los incendios, pues se trata de documentación que necesitarán para demostrar la titularidad de los bienes de cara a posibles reclamaciones. Los segundos ofrecen asesoramiento gratuito junto a otros servicios notariales de apoyo, a fin de auxiliar a los damnificados en la localización y recuperación de la documentación destruida o de facilitar la prueba documental de sus derechos.