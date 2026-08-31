Un muerto y 15 desaparecidos por una riada en el Gran Cañón

Al menos una persona ha muerto y alrededor de quince han sido dadas por desaparecidas a causa de una súbita riada registrada en el Parque Nacional del Gran Cañón en el estado de Arizona, en Estados Unidos, según han confirmado las autoridades, que han pedido información sobre personas que pudieran estar visitando la zona para completar la lista de damnificados.

Por el momento, han dado cuenta del hallazgo del cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado.

Parque Nacional del Gran Cañón, en Estados Unidos | Parque Nacional del Gran Cañón

Tras la riada, que ha obligado a evacuar a unas sesenta personas, las autoridades del parque han anunciado "restricciones de agua", puesto que las inundaciones dañaron unas canalizaciones que ya presentaban importantes deficiencias. De hecho, antes del verano ya anticipaban dos contratos para renovar algunas de las infraestructuras de agua y saneamiento, pero estos concursos todavía no se han convocado, de modo que no se descarta que deban ahora ampliarse o modificarse.

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El Gran Cañón ha sido escenario de una "crecida repentina" que causó daños significativos a la infraestructura en la zona de Bright Angel, donde se destruyeron casi todos los puentes peatonales que cruzan el arroyo homónimo. Así pues, se ha cerrado esa zona a los senderistas, mientras en el entorno de Black Bridge y Silver Bridge, dos puentes que cruzan el río Colorado, se ha cortado el tráfico fluvial debido a la presencia de estructuras metálicas y escombros en el cauce.

Las autoridades continúan buscando senderistas que puedan haberse quedado aislados en el parque, ya que a lo largo del día de hoy se prevén tormentas eléctricas y fuertes lluvias que podrían provocar más crecidas, deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas o cambios en las condiciones de los senderos y el río.