EEUU prepara más de 170 millones de euros en obras de agua y saneamiento en el Gran Cañón

Estados Unidos prepara una inversión de más de 200 millones de dólares, unos 170 millones de euros, para renovar algunas de las infraestructuras de agua y saneamiento del Gran Cañón. De hecho, el National Park Service ya ha presentado al mercado dos grandes contratos, valorados en más de 100 millones de dólares cada uno, que se prevé que salgan a licitación durante este verano.

El primero de ellos contempla la rehabilitación integral de la zona norte del parque, el North Rim. La actuación incluirá la renovación de una estación de bombeo, nuevas conducciones de agua, mejoras en el tratamiento, depósitos, alcantarillado, suministro eléctrico, comunicaciones, generación de emergencia y producción solar. Y, a fin de poder instalar las nuevas tuberías en un entorno especialmente complejo para el acceso, será necesario llevar a cabo dos perforaciones de gran longitud.

El objetivo de este contrato es actuar sobre un sistema que ya ha superado su vida útil y que sufre constantes averías, interrupciones prolongadas y continuas necesidades de reparación, tal y como admite el servicio de parques nacionales, que cuenta con poder sacar el contrato al mercado durante el mes de agosto a través de una licitación abierta y competitiva que pueda adjudicarse a principios del año próximo.

Gran Cañón | National Park Service

Con la misma previsión temporal, el segundo gran contrato corresponde a la depuradora de aguas residuales de South Rim, la zona más visitada del parque. La nueva infraestructura deberá sustituir a la planta existente, construida en los años 70, y deberá mantener el servicio mientras se desarrolla la obra para dar así abastecimiento a los equipamientos turísticos de la zona, que este año ya han sido objeto de restricciones debido a las sucesivas roturas de la conducción.

La cartera de contratos se completa con otra depuradora y un centro de maquinaria pesada para la zona norte, además de distintas actuaciones urgentes de menor importe para recuperar redes de agua, electricidad y comunicaciones.