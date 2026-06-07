Un muerto y cinco heridos en "un ataque terrorista" en el centro de Israel

Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas en el centro de Israel como consecuencia de un tiroteo ocurrido en varios puntos cercanos a la localidad israelí de Kochav Yair.

De ello ha dado cuenta la policía del país hebreo, que ha descrito el incidente como un "ataque terrorista" e informado de la "neutralización" de un sospechoso.

El fallecido es un sargento en la reserva de la brigada de defensa regional. Además, ha resultado herido de gravedad otro reservista del ejército. Los otros cuatro heridos todavía no se consideran fuera de peligro.

Se trata de dos hombres de unos 30 años que fueron alcanzados en una gasolinera, así como otro hombre de 31 y una mujer de 61 que fueron alcanzados por las balas en zonas adyacentes.

Ante lo ocurrido en localidades muy cercanas al muro de separación construido por las autoridades israelíes en torno a Cisjordania, sonaron las sirenas de alarma de infiltración terrorista que instan a la población a atrincherarse en sus casas.

A continuación, el supuesto el responsable condujo un coche hasta el asentamiento judío de Salit, en Cisjordania, y abrió fuego contra la entrada. Huyó tras la respuesta a tiros de un agente de seguridad sin que nadie resultara herido, pero posteriormente la policía localizó el coche y "neutralizó" a su conductor, un ciudadano árabe israelí.

Este ataque ha sido justificado por las brigadas Ezzeldín al Qassam, vinculadas a Hamás.