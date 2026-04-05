Dos muertos y más de 70 desaparecidos tras el naufragio de una barca frente a Libia

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Naufragio cerca de la costa de Libia
Naufragio cerca de la costa de Libia | Sea Watch

Al menos dos personas han muerto y otras 71 se encuentran desaparecidas tras el naufragio de una embarcación de madera en el Mediterráneo, cerca de las costas de Libia.

Según la ONG alemana Sea Watch, un total de 32 personas de las 105 que iban a bordo pudieron ser rescatadas por dos cargueros.

Otra ONG, Mediterranea Saving Humans, ha explicado que la embarcación partió desde Tajura con 105 mujeres, hombres y niños "huyendo de Libia", pero naufragó en la zona de rescate que corresponde a las autoridades libias, a 14 millas náuticas al noreste de las plataformas petrolíferas de ENI-NOC.

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