Varios muertos y heridos graves por un incendio en un edificio de viviendas en Amberes

Un grave incendio declarado este miércoles en un edificio de viviendas de la localidad belga de Amberes ha dejado varios fallecidos y heridos de diversa consideración, algunos de ellos de gravedad, según ha informado la Policía local, que ha advertido de que las labores de extinción y evacuación continuarán durante horas.

El inmueble afectado cuenta con doce plantas y viviendas para alrededor de 200 personas. Según un primer balance facilitado por una portavoz de los Servicios de Socorro y recogido por medios locales, al menos seis personas han muerto y varias han resultado heridas de gravedad, aunque las autoridades todavía no han podido determinar cuántos residentes se encontraban en el interior cuando comenzó el incendio.

Los servicios de emergencia recibieron el primer aviso a las 09.53 horas de este miércoles, según un comunicado de la Policía de Amberes. La alerta indicaba que el fuego se había originado en la octava planta de un edificio de apartamentos situado en el barrio de Linkeroever.

En torno a las 13.00 horas, los equipos de emergencia continuaban con los trabajos de evacuación y control del incendio. La Policía ha señalado que los bomberos permanecerán en la zona durante varias horas debido a la magnitud del siniestro."Hay varias personas heridas, algunas de gravedad y otras con heridas leves. La evacuación continúa en pleno desarrollo", ha indicado la Policía local en su comunicado.

Las autoridades han pedido a los vecinos de la zona que permanezcan en sus viviendas, mantengan las ventanas cerradas y desconecten los sistemas de ventilación para evitar la exposición al humo generado por el incendio mientras continúan las operaciones de emergencia.