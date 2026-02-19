Bélgica y Países Bajos exploran abrir nuevas conexiones ferroviarias para pasajeros y mercancías

Bélgica y Países Bajos proyectan la apertura de nuevas líneas ferroviarias que conecten ambos países, tanto para mercancías como para pasajeros, reforzando así los vínculos económicos que mantienen, especialmente, las regiones fronterizas.

Y, para ello, los gobiernos de los dos países europeos han firmado una declaración conjunta por la cual se comprometen a acelerar la capacidad de las conexiones existentes, pero también a abrir nuevas rutas transfronterizas en tren.

Entre esas nuevas líneas destaca el corredor internacional que conecta el puerto de Amberes (Bélgica) con la región del Ruhr (Alemania), atravesando la provincia holandesa de Limburgo, un proyecto conocido como 3RX y que se centra en el tráfico de mercancías, al igual que la ruta del puerto de Gante hasta la ciudad holandesa de Terneuzen. Y, de cara al traslado de pasajeros, planean un enlace entre Eindhoven y Bruselas.

Tal y como han hecho constar los dos gobiernos en la declaración sellada hoy, la previsión es que este verano se firme un acuerdo marco con el desarrollo previsto. Además, el texto impone que los ministros responsables de las infraestructuras de los dos países se reunirán al menos una vez al año, a fin de "garantizar el éxito" de los proyectos.