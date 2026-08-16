Las mujeres solo ocupan el 20,1% de los más de 1,08 millones de empleos tecnológicos en España

Las mujeres representan solo el 20,1% de los más de 1,08 millones de ocupados en empleos tecnológicos en España, según un análisis elaborado por Randstad a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2026. En concreto, el sector cuenta con 217.642 mujeres, frente a una marcada mayoría masculina.

El estudio refleja que la presencia femenina varía notablemente en función de la ocupación. La mayor cuota corresponde a la dirección de servicios TIC, donde las mujeres representan el 39,5% de los profesionales. A continuación se sitúan los ingenieros eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, con un 23,8%, y los especialistas en bases de datos y redes, con un 23,1%.

Entre los analistas y diseñadores de software y multimedia, la presencia femenina se sitúa en el 21,8%. La situación cambia de forma significativa en otros perfiles técnicos: las mujeres solo representan el 1% de los instaladores y reparadores de equipos, el 12,7% de los programadores informáticos y el 16,4% de los técnicos de operaciones TIC y asistencia.

La brecha de género resulta especialmente evidente, por tanto, en áreas vinculadas a la programación, las operaciones técnicas y la instalación de equipos, donde la participación femenina continúa siendo reducida.

Por otro lado, los ingenieros técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones registran el mayor crecimiento interanual, con un aumento del 15,8%, hasta alcanzar los 27.300 ocupados. Los programadores informáticos, por su parte, crecen un 10,9%, hasta los 226.581 profesionales.

Pese a la evolución de las distintas ocupaciones, la fuerza laboral más importante vinculada al empleo tecnológico continúa concentrándose en los analistas y diseñadores de software y multimedia, que representan el 21,5% del total, y en los programadores informáticos, con el 20,9%.

Ambas categorías suman 459.768 profesionales, más de cuatro de cada diez trabajadores dedicados al desarrollo de software y la programación.

"El avance de los ingenieros técnicos y los programadores confirma la necesidad de profesionales capaces de responder a la transformación digital de las empresas y a la creciente complejidad de las infraestructuras tecnológicas", indica el director nacional de Randstad Digital, Adrián Gómez.

La mayoría de los trabajadores tecnológicos tiene entre 25 y 44 años

En cuanto a la edad, los trabajadores de entre 25 y 34 años constituyen el grupo más numeroso, con 317.115 ocupados, el 29,3% del total. Les siguen los profesionales de entre 35 y 44 años, con 285.123 trabajadores, equivalentes al 26,3%.

Los trabajadores de 25 a 34 años son también el grupo más numeroso entre los programadores informáticos, con 85.371 ocupados, y entre los técnicos en operaciones de tecnologías de la información y asistencia al usuario, con 57.643 profesionales.

En los puestos directivos, en cambio, existe una mayor concentración de trabajadores en las franjas de edad superiores. Así, los servicios TIC y las empresas cuentan con 57.452 profesionales de entre 45 y 54 años.

Elevado nivel formativo y contratación indefinida

El nivel educativo también varía en función de la ocupación. Los ingenieros cuentan con estudios universitarios en el 97,6% de los casos, mientras que este porcentaje alcanza el 95% en desarrollo de software y el 94,3% entre los especialistas en gestión de datos y redes.

Por el contrario, los perfiles técnicos y operativos concentran más del 60% del empleo en ámbitos como el soporte de tecnologías de la información, la grabación audiovisual y la instalación y reparación de equipos.

La contratación indefinida supera el 90% en la mayoría de los perfiles, consolidando la estabilidad laboral como una de las características del empleo tecnológico. Los instaladores y reparadores de equipos alcanzan el 98,3% de contratos indefinidos, mientras que entre los especialistas en bases de datos y redes informáticas el porcentaje se sitúa en el 97,1%.

"Estos perfiles, sobre todo los jóvenes, además del salario como primera razón, valoran el proyecto y la estabilidad en su decisión de decantarse por una oferta laboral u otra, seguida de las oportunidades de desarrollo y formación en nuevas tecnologías", señala Gómez.

Respecto a la inteligencia artificial (IA), el director nacional de Randstad Digital considera que se trata de "un driver transformador ineludible", aunque apunta a las dificultades que están encontrando las empresas para implantarla a gran escala. Esta situación, explica, está haciendo que el impacto inicialmente previsto de la IA sobre este tipo de empleos se esté produciendo de manera más gradual.

Por comunidades autónomas, el empleo tecnológico se concentra principalmente en Madrid, Cataluña y Andalucía, que reúnen más de la mitad del total de trabajadores del sector.

Madrid encabeza la clasificación con 290.192 ocupados, seguida de Cataluña, con 222.977, y Andalucía, con 144.224 profesionales.