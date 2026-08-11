Multiverse Computing y FIOR Group se alían para impulsar infraestructuras de IA seguras y soberanas

Multiverse Computing ha puesto en marcha un portal público para acceder a modelos de IA

La empresa tecnológica vasca Multiverse Computing, con sede en San Sebastián, y la británica FIOR Group Ltd han anunciado este martes una alianza estratégica para integrar sus tecnologías y ofrecer "despliegues de IA seguros en el edge, on-premise y soberanos".

Según ha explicado Multiverse Computing, el acuerdo combinará las capacidades de FIOR en materia de identidad criptográfica de agentes, aplicación de políticas, revocación y auditoría con las tecnologías de la compañía vasca para la compresión, optimización y despliegue de modelos de inteligencia artificial en el edge.

El objetivo de ambas empresas es ofrecer a compañías, administraciones públicas, operadores de telecomunicaciones y sectores regulados una solución que permita ejecutar sistemas de IA dentro de sus propias infraestructuras, manteniendo el control sobre aspectos como la identidad, el acceso, el cumplimiento de políticas, la auditoría y la soberanía de los datos.

Las compañías consideran que esta necesidad está aumentando a medida que los sistemas de inteligencia artificial se incorporan a los procesos de las organizaciones, especialmente en sectores que requieren un mayor control sobre sus datos y sistemas.

En este sentido, la alianza permitirá combinar la ejecución local de IA con mecanismos de acceso de agentes basados en controles criptográficos y supervisión durante la ejecución.

Las soluciones estarán orientadas a distintos entornos, entre ellos nubes privadas y soberanas, infraestructuras edge, redes de telecomunicaciones, instalaciones industriales y sistemas aislados de redes externas o air-gapped.

Primera fase centrada en clientes identificados

En una primera etapa, Multiverse Computing y FIOR Group centrarán su colaboración en oportunidades comerciales ya identificadas y en integraciones seleccionadas en las que la compañía vasca mantiene relaciones con clientes.

Posteriormente, ambas empresas prevén ampliar la iniciativa a otros mercados internacionales.

El acuerdo contempla además la colaboración en integración técnica, diseño de patrones de despliegue para clientes, certificación, actividades comerciales y desarrollo continuo de producto.

Con esta alianza, las dos compañías buscan responder a la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial que puedan desplegarse de forma local y controlada, especialmente en organizaciones que necesitan garantizar la seguridad, el cumplimiento normativo y la soberanía sobre sus datos y sistemas.