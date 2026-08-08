Una persona con IA hace el trabajo de cincuenta

Durante cuarenta años, la informática ha sido una batalla constante contra la fricción. Aprender interfaces, memorizar comandos, adaptarse a la lógica de las máquinas en vez de al revés. La mayor parte del talento humano invertido en tecnología no ha sido para crear ni para innovar: ha sido para sobrevivir a la complejidad de las propias herramientas.

Esa era está terminando ahora mismo.

En 2026, los sistemas de inteligencia artificial más avanzados han dejado de esperar que les hables en su idioma. Expresas una intención y el software la ejecuta. No navegas menús ni memorizas comandos: describes lo que quieres y el sistema actúa. Para quien ha pasado décadas adaptándose a las máquinas, esto parece un alivio enorme. Para quien empieza ahora, es simplemente la realidad normal.

Las consecuencias son más profundas de lo que parece. Una sola persona puede hoy tener la capacidad productiva de un equipo de cincuenta. No como metáfora: como descripción técnica de lo que los agentes de IA hacen posible. El artista que gestiona su propia distribución global. El científico que lleva una investigación desde la idea hasta el prototipo sin depender de un departamento entero. El educador que construye una plataforma pedagógica completa. El activista que crea herramientas de cambio social sin necesitar un equipo de ingenieros detrás.

La habilidad más valiosa de 2026 no es programar. Es comprender cómo orquestar múltiples inteligencias y detectar cuándo la IA comete errores.

Pero esa misma ecuación tiene una cara que pocas veces aparece en los titulares optimistas: si una persona puede hacer el trabajo de cincuenta, ¿Qué ocurre con las otras cuarenta y nueve? La velocidad de transformación supera con creces la capacidad de adaptación de los mercados laborales y de las leyes que los regulan. Los empleos que desaparecen no son solo los repetitivos y mecánicos, los que siempre se dijeron vulnerables. Son también los de nivel inicial en sectores de conocimiento: los analistas júnior, los redactores de primer nivel, los asistentes de investigación, los técnicos de soporte. La escalera por la que durante décadas se subió de aprendiz a experto está siendo serrada desde abajo. Y nadie ha diseñado todavía la escalera de repuesto.

En Galicia hay una expresión que viene al caso: el mar no da peces a quien espera en la orilla. Pero tampoco ayuda salir a navegar sin saber adónde ir. La brújula importa más que el motor.

La habilidad más valiosa de 2026 no es programar. Es comprender cómo orquestar múltiples inteligencias y detectar cuándo la IA comete errores. Es lo que yo llamo metacognición aplicada: saber lo que sabes, saber lo que no sabes, y saber cuándo la herramienta te está llevando en la dirección equivocada.

La revolución en marcha no nos está ocurriendo a nosotros. Está siendo co-creada por nosotros, en cada decisión cotidiana sobre cómo usar estas herramientas y para qué. Quienes antes alcancen esa madurez, quienes aprendan a dirigir estas herramientas con criterio antes de que la urgencia lo imponga, no solo protegerán su autonomía. Darán forma al tipo de inteligencia artificial que existirá mañana. El límite de lo que podemos construir ya no es técnico. Es nuestra capacidad de imaginarlo y dirigirlo con criterio. ¿Estamos listos para asumir esa responsabilidad?