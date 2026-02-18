GALICIA EN EL EXTERIOR
Nace en el Campus de Ferrol la Asociación de Internacionalistas de Galicia
La comunidad gallega cuenta desde ahora con una nueva entidad orientada a reforzar su proyección exterior. La Asociación de Internacionalistas de Galicia (ASIG), vinculada al Campus de Ferrol, ha echado a andar con el objetivo de fortalecer la red de profesionales y estudiantes del ámbito de las relaciones internacionales y contribuir a una mayor presencia de Galicia en el escenario global.
La iniciativa nace como un espacio de encuentro, colaboración y acción para personas con vocación internacional. Entre sus metas figura el impulso de proyectos e iniciativas de carácter global, así como la promoción de la imagen de Galicia en el exterior. La asociación aspira también a generar oportunidades académicas, formativas y profesionales para quienes desarrollan su actividad en este campo.
Para lograrlo, ASIG prevé poner en marcha proyectos internacionales, desarrollar investigaciones en áreas específicas de las relaciones internacionales y organizar actividades prácticas como talleres y conferencias. Con ello, busca consolidar una comunidad activa y comprometida tanto con el análisis como con la acción en asuntos globales.
La entidad está presidida por Isabel Rodríguez y Natalia Álvarez, mientras que las vicepresidencias recaen en Teresa Hermida, Carla Arcos e Iria Cobas. La secretaría general está a cargo de Silvana Fábregas y la Tesorería de Sofía Castrillón.
El trabajo de la asociación se estructura en grupos especializados en distintas áreas como: Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, en la que participan Nicolás Serrano, Ana Buceta, Catalina Suárez y Andrea Ramos. El área de Tecnología está coordinada por Mario Grela y Jesús Soto. En Seguridad, Paz y Defensa trabajan Luisa Fernández, María Crespo y María Rey. Por su parte, el grupo de Economía y Competitividad lo integran Jesús Soto, Natalia Torre y Mario Grela.
A través de esta estructura organizativa y su vinculación académica con el Campus de Ferrol, ASIG pretende impulsar análisis y propuestas que contribuyan a fortalecer la proyección internacional de Galicia y a generar un espacio estable de colaboración y reflexión sobre los principales retos globales.
