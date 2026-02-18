Nace en el Campus de Ferrol la Asociación de Internacionalistas de Galicia

GALICIA EN EL EXTERIOR

La entidad está presidida por Isabel Rodríguez y Natalia Álvarez, mientras que las vicepresidencias recaen en Teresa Hermida, Carla Arcos e Iria Cobas. La secretaría general está a cargo de Silvana Fábregas y la tesorería de Sofía Castrillón

Equipo de la Asociación de Internacionalistas de Galicia
Equipo de la Asociación de Internacionalistas de Galicia | ASIG

La comunidad gallega cuenta desde ahora con una nueva entidad orientada a reforzar su proyección exterior. La Asociación de Internacionalistas de Galicia (ASIG), vinculada al Campus de Ferrol, ha echado a andar con el objetivo de fortalecer la red de profesionales y estudiantes del ámbito de las relaciones internacionales y contribuir a una mayor presencia de Galicia en el escenario global.

La iniciativa nace como un espacio de encuentro, colaboración y acción para personas con vocación internacional. Entre sus metas figura el impulso de proyectos e iniciativas de carácter global, así como la promoción de la imagen de Galicia en el exterior. La asociación aspira también a generar oportunidades académicas, formativas y profesionales para quienes desarrollan su actividad en este campo.

Para lograrlo, ASIG prevé poner en marcha proyectos internacionales, desarrollar investigaciones en áreas específicas de las relaciones internacionales y organizar actividades prácticas como talleres y conferencias. Con ello, busca consolidar una comunidad activa y comprometida tanto con el análisis como con la acción en asuntos globales.

La entidad está presidida por Isabel Rodríguez y Natalia Álvarez, mientras que las vicepresidencias recaen en Teresa Hermida, Carla Arcos e Iria Cobas. La secretaría general está a cargo de Silvana Fábregas y la Tesorería de Sofía Castrillón.

El trabajo de la asociación se estructura en grupos especializados en distintas áreas como: Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, en la que participan Nicolás Serrano, Ana Buceta, Catalina Suárez y Andrea Ramos. El área de Tecnología está coordinada por Mario Grela y Jesús Soto. En Seguridad, Paz y Defensa trabajan Luisa Fernández, María Crespo y María Rey. Por su parte, el grupo de Economía y Competitividad lo integran Jesús Soto, Natalia Torre y Mario Grela.

A través de esta estructura organizativa y su vinculación académica con el Campus de Ferrol, ASIG pretende impulsar análisis y propuestas que contribuyan a fortalecer la proyección internacional de Galicia y a generar un espacio estable de colaboración y reflexión sobre los principales retos globales.

Noticias relacionadas
La Xunta apela al papel estratégico de las cámaras de comercio para fortalecer la conexión de Galicia con Estados Unidos

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats