La Xunta apela al papel estratégico de las cámaras de comercio para fortalecer la conexión de Galicia con Estados Unidos
VIAJE OFICIAL A EEUU
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodriguez Miranda, mantuvo una reunión de trabajo con responsables de la Camara de Comercio de Espana en Estados Unidos para analizar nuevas vías de colaboración que permitan reforzar los lazos económicos entre Galicia y el país norteamericano.
En el encuentro participó la presidenta de la entidad, Monica Vazquez, junto a otros miembros de la institución. Durante la reunión se abordaron posibles sinergias entre la Cámara y la Xunta de Galicia con el objetivo de impulsar la internacionalización de las empresas gallegas, favorecer la atracción de inversión y estrechar la conexión del tejido empresarial con profesionales gallegos asentados en Estados Unidos.
Rodríguez Miranda puso en valor el papel de la Cámara como puente económico entre ambas orillas del Atlántico y destacó la importancia de trabajar conjuntamente con el ámbito empresarial para generar oportunidades reales de retorno y desarrollo profesional en Galicia.
El encuentro se enmarca en el viaje institucional que el secretario xeral da Emigración está realizando estos días a Estados Unidos, centrado en reforzar la relación con la colectividad gallega y abrir nuevas oportunidades de colaboración económica y profesional entre ambos territorios.
