Netanyahu reivindica la anexión de Jerusalén Este, pese a ser considerada ilegal por la ONU

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha celebrado la anexión de Jerusalén Este tras la Guerra de los Seis Días de 1967 --considerada ilegal por la ONU- y ha vuelto a defender la ofensiva contra Irán, ante la amenaza que representaba por sus capacidades nucleares.

Benjamin Netanyahu, ha insistido en la idea de que el ataque emprendido por su país y Estados Unidos contra Irán desde finales de febrero ha impedido que Irán tenga "al menos una bomba atómica hoy y podría haber estado en camino hacia un arsenal, pero eso no ha sucedido".

Durante un discurso pronunciado en el llamado Día de Jerusalén, Netanyahu apuntó que Israel se abre paso "hacia el oeste y el este, el norte y el sur" y que tras eliminar "el dominio del eje iraní" ahora su país se abre paso "hacia la inmensidad".

El mandatario israelí explicó también que en el momento de la verdad Israel se mantuvo firme y "trajimos la guerra de vuelta a las puertas de nuestros enemigos". Añadió, además, que "el pueblo de Israel sabe cómo contraatacar porque la conciencia de lucha" le ha acompañado "durante miles de años".

En su alocución en el colegio judío de Mercaz HaRav de Jerusalén, Netanyahu ha celebrado la anexión por Israel de Jerusalén Este -tras la Guerra de los Seis Días de 1967- y ha aplaudido que esta ciudad volviese a estar "unida", gracias a una "guerra de salvación" que permitió también a Israel recuperar los "lugares sagrados" en Cisjordania.

Netanyahu ha afirmado que cada vez que viaja a los distritos de Judea y Samalia --término utilizado por Israel para referirse a Cisjordania-- se le "eleva el espíritu". "Esta es nuestra tierra y siempre será nuestra tierra", ha dicho.

Homenaje al padre del sionismo religioso

Netanyahu también ha rendido homenaje al rabino Abraham Isaac Kook, considerado uno de los padres del sionismo religioso, y ha leído uno de sus pasajes, en el que compara "el proceso de construir la Tierra de Israel con cavar un pozo profundo". "Para obtener agua en una tierra árida, uno debe invertir esfuerzo", ha asegurado.

"Kook, entre los gigantes del renacimiento nacional, habló mucho en alabanza de la lucha contra las culturas extranjeras, y también contra las fuerzas de la tiranía y la opresión. Él creía que el espíritu sublime de nuestro pueblo, que este espíritu estaría con nosotros en cada prueba", ha asegurado el primer ministro israelí.