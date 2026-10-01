Netanyahu asegura que el copiloto que trató de estrellar un avión de FlyDubai recibió "adoctrinamiento islamista" y Trump lo vincula con Irán

Tan solo un día después de que un vuelo con destino a Tel Aviv desde Emiratos Árabes Unidos tuviese que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí a causa de una pelea entre los dos pilotos, tanto Israel como Estados Unidos han establecido ya que ha sido un atentado fallido, que habría sido frustrado por el comportamiento "heroico" de un pasaje conformado mayoritariamente por ciudadanos del país hebreo.

En línea con sus ministros del ala ultraderechista de su gobierno, Netanyahu ha pasado de denunciar un intento de atentado a denunciar que el copiloto, de nacionalidad omaní, ha sido "sometido a un adoctrinamiento islamista radical". "Está claro que era un suicida", ha sostenido, si bien todavía no ha sido establecida la causa del incidente.

En una entrevista en Fox News, el premier israelí ha comparado lo que podía haber ocurrido con un nuevo 11-S, pues el segundo piloto del vuelo de FlyDubai "abandonó su asiento e intentó romper los instrumentos" de la cabina para forzar la caída del avión. Según su relato, además, "pidió que lo mataran" una vez fue reducido por varios de los pasajeros, que han llegado a narrar cómo emplearon cables de auriculares para inmovilizarlo.

Esta secuencia ha sido completada por Donald Trump, que ha apuntado la existencia de vínculos entre el copiloto e Irán. "Según lo que he oído, la respuesta es sí", ha dicho al ser preguntado al respecto, antes de asegurar que su administración —no ha concretado qué departamento ni por qué— está investigando lo sucedido. También ha indicado que "podría haber sido así, sí" para responder sobre si este se habría infiltrado en la aerolínea emiratí a través de la Guardia Revolucionaria iraní.

El suceso tuvo lugar ayer por la mañana, cuando el avión emitió una señal de alarma sobre el espacio aéreo jordano que llegó acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración. En ese momento, al no ser capaces de contactar con el mando de la nave, Israel envió cazas a la zona ante el temor de que se hubiera producido un secuestro.