Netanyahu da orden a su ejército de ampliar el control sobre Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha revelado que su ejército tiene orden de ampliar el territorio que ya tiene bajo su control en la Franja de Gaza.

"Ya controlamos plenamente el 60% y mi orden es llegar al 70%", ha recalcado Netanyahu, admitiendo así que sobrepasará la denominada línea amarilla fijada en el acuerdo de paz al que se llegó el pasado mes de octubre por la implicación del presidente de Estados Unidos. Esa línea marca el lugar al que se debían replegar las tropas israelíes en la primera fase del plan de Trump, que contemplaba una retirada gradual del ejército del país hebreo a medida que se fuesen cumpliendo las sucesivas fases.

Tras desvelar esa decisión durante su intervención en un evento de una institución educativa, el premier israelí fue interrumpido por un miembro del público que reivindicó que el porcentaje debería llegar hasta el 100% del enclave palestino. "Primero el 70%, empecemos por ahí", le respondió Netanyahu, consciente de los "múltiples frentes" que tiene abiertos con la guerra en pausa en Irán, el conflicto en Líbano y los ataques diarios que lleva a cabo sobre Palestina en Gaza y Cisjordania.

De hecho, el ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado hoy mismo que la cifra de muertos en ataques de Israel desde el alto el fuego, firmado el pasado 10 de octubre, asciende a 922 personas.