Netanyahu vuelve a plantar al tribunal en su juicio por corrupción

Benjamin Netanyahu ha vuelto a plantar al tribunal que lleva su juicio por corrupción, que de nuevo hoy ha tenido que cancelar la vista ante la incomparecencia del primer ministro de Israel.

El responsable del gobierno del país hebreo ha decidido una vez más no presentarse ante el tribunal, alegando motivos de seguridad que no ha especificado.

La vista de hoy estaba programada desde hace una semana, cuando el mandatario también se ausentó de la corte bajo el pretexto de la seguridad. Todo ello, tras un parón de dos meses en los procedimientos debido al conflicto bélico en Oriente Próximo, desatado a raíz de su incursión militar en Irán junto con Estados Unidos.

Además, esta nueva cancelación se produce después de que la fiscala general del Estado accediese a negociar un acuerdo con Netanyahu, tal y como había demandado el presidente de Israel, Isaac Herzog, quien tiene pendiente decidir si le concede el indulto que ya ha reclamado Donald Trump para su "amigo" Bibi.

Benjamin Netanyahu está señalado en tres causas por una batería de delitos entre los cuales figuran el de fraude y el de aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. También tienen que ver con un supuesto uso indebido del poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al gobierno que encabeza.