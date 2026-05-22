Nike une a Cristiano, Haaland, Young Miko y Kim Kardashian para el Mundial

Los futbolistas Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, la cantante puertorriqueña Young Miko y la icónica Kim Kardashian, entre otras figuras del fútbol y la cultura, protagonizan la nueva campaña de Nike con motivo de la Copa del Mundo de Fútbol 2026.

Con fotos polaroid y las firmas de las estrellas, la marca deportiva ofreció un primer vistazo al elenco de personajes que se reunirán para celebrar Nike Football este verano.

Se trata de una serie de retratos a todos estos famosos, captados de manera espontánea, personal y auténtica.

No obstante, todavía falta que se conozcan otras colaboraciones inesperadas, que deriven en que la cultura del fútbol se acerque a los aficionados de una manera novedosa.

Cada una tendrá una conexión auténtica con el fútbol, que ya se puede apreciar en las fotos polaroid firmadas y lanzadas en exclusivas.