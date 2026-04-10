Ya no habrá carne de tiburón en los menús del hospital de São Paulo

El complejo hospitalario asociado a la Universidad de São Paulo ha decidido dar marcha atrás en sus planes y ya no servirá carne de tiburón a sus pacientes.

En concreto, el hospital público más grande de toda Latinoamérica llegó a sacar a licitación la compra de cerca de 17,4 toneladas de esta proteína, lo que motivó las quejas de la ONG Sea Sheperd. Por dos motivos: por tratarse de una especie amenazada y, además, por los riesgos para la salud humana del consumo de una carne con altos niveles de metales pesados como mercurio y arsénico.

Ante las críticas, la dirección del centro hospitalario ha trasladado a la ONG que excluirá esta especie de los menús de sus pacientes a causa de ese “riesgo toxicológico” y que, de hecho, el cazón será sustituido por otro producto avalado por su área de nutrición.

El hospital das Clínicas de São Paulo cuenta con más de 2.600 camas, diez institutos especializados y laboratorios y unidades de apoyo por todo Brasil, según la información que proporciona el propio centro médico.

Con todo, el consumo institucional de tiburón no es un caso aislado del mencionado hospital paulista, sino que los registros públicos de contratación muestran que este producto aparece en compras de muchas administraciones brasileñas para su incorporación en menús de centros médicos, meriendas escolares y dietas de prisiones, a pesar de que algunos estados están aprobando ya su prohibición.

En la documentación consultada por La Región Internacional figuran, entre otros, hospitales en Sergipe y Minas Gerais, penitenciarías en Itaí y Mirandópolis y escuelas en Salvador de Baía y Piquete.