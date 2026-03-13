Brasil anuncia la primera concesión del acceso fluvial a un importante puerto por 232 millones de dólares

El gobierno federal de Brasil ha anunciado la próxima concesión, por un período de 25 años y un importe de 232 millones de dólares, del acceso fluvial al importante puerto de Paranaguá (estado de Paraná). Las inversiones se destinarán al dragado, mantenimiento y gestión de la infraestructura fluvial que conecta el puerto con mar abierto.

La firma se realizó en el palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, y contó con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho, entre otras autoridades. El puerto de Paranaguá es uno de los principales corredores logísticos del país, con una fuerte presencia en la exportación de granos y otros productos agrícolas, conectando la producción nacional con los mercados internacionales.

Silvio Costa destacó que se trata de la primera concesión de un canal de acceso a un puerto de este tipo en Brasil y apuntó que esto permitirá a la infraestructura contar con una planificación estratégica, "que asegurará la previsibilidad y la seguridad del sector productivo".

Aumento del calado

El aumento del calado en el puerto a 15,5 metros le permitirá recibir buques de mayor tamaño y, por tanto, mayor volumen de carga. Este es un factor importante para una infraestructura que maneja el mayor volumen de fertilizantes del país, según indicó el ministro. Además, se espera que al contar con un mayor calado se puedan reducir los costes logísticos y se fortalezca el flujo de producción agrícola del sur y centro-oeste del país.

El complejo portuario también está experimentando otras intervenciones estructurales, como el proyecto Moegão, un nuevo sistema ferroviario de descarga para el corredor de exportación, cuya construcción ya ha superado el 95% de avance, convirtiéndose en el mayor proyecto portuario público actualmente en marcha en Brasil.

Con una inversión de más de 94 millones de dólares, a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el proyecto aumentará la capacidad ferroviaria del puerto en un 60%, pasando de los 550 vagones actuales diarios a 900.