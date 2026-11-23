La ola de amenazas falsas que sacude Europa desde hace semanas ha llegado a los colegios de Alemania y Dinamarca. Cientos de centros escolares han recibido avisos de bomba a través del correo electrónico, como ya ocurriera en España, Irlanda, Reino Unido e Italia.

En cuanto al país germano, las fuerzas de seguridad han apuntado a que más de 450 centros se han visto afectados. En los correos enviados, la mayoría "idénticos", los remitentes aseguraban haber colocado artefactos explosivos y amenazaban con detonarlos. Sin embargo, la oficina regional de investigación criminal del estado de Renania-Palatinado descarta que no existen indicios de que haya una amenaza real en esas comunicaciones masivas.

Con todo, ha dejado claro que ese tipo de amenazas no son "bromas inofensivas". "Amenazar con cometer delitos graves es en sí mismo un delito y puede acarrear consecuencias penales considerables", advierte.

Por su parte, en el país nórdico también diversos colegios han sido objeto de estas amenazas remitidas por correo electrónico, que de igual modo considera "infundadas". Así, no se han llevado a cabo evacuaciones de centros escolares, si bien se está analizando cada caso de forma individual.