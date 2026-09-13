Un nuevo bombardeo de Israel contra Gaza deja otros dos palestinos muertos

Al menos dos palestinos han muerto y más de una docena han resultado heridos este domingo a causa de un nuevo bombardeo lanzado por el ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza.

Por parte de las fuerzas armadas del país hebreo, han comunicado que los muertos son "dos terroristas de la unidad de ingeniería" de Hamás, de modo que "fueron eliminados para eliminar la amenaza".

Las autoridades gazatíes, por su lado, cifraron en unos 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel desde el inicio del alto el fuego, en octubre del pasado año, mientras elevaron a más de 73.780 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.