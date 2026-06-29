Palestina denuncia que Israel violó el alto el fuego en Gaza casi 3.500 veces desde octubre

Las autoridades de la Franja de Gaza han documentado un total de 3.465 violaciones del alto el fuego por parte de Israel, lo que ha derivado en que, desde la entrada en vigor de este mecanismo el pasado mes de octubre, un total de 1.045 personas han perdido la vida, otras 3.380 han sufrido daños de distinta consideración y 113 han sido arrestadas dentro del enclave palestino.

El último de estos incumplimientos ha tenido lugar hoy mismo, cuando tres palestinos han muerto —entre ellos, un niño de ocho años—, a causa de un nuevo bombardeo de las tropas del país hebreo contra Gaza.

Tampoco se está cumpliendo lo pactado bajo los auspicios de Donald Trump, tal y como han apuntado, en lo que se refiere a la entrada de ayuda humanitaria en el enclave costero. Frente a los 156.000 camiones que tenían que entrar, solo lo han hecho 55.539 vehículos de este tipo, lo que supone un 36% de lo acordado.

Tampoco la movilidad se ha recuperado. A través del paso de Rafah, Israel solo ha permitido el paso a un total de 8.016 viajeros de los 21.800 habilitados, de modo que no ha alcanzado ni a un tercio.