Nuevo brote de ébola en el Congo, con 246 casos activos y 65 fallecidos

El principal organismo sanitario de África ha confirmado un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo, con unos 246 contagios activos y cuatro fallecimientos que suman a otras 61 muertes que están analizando los laboratorios para confirmar que guardan relación con el virus.

Además, el centro para el control y la prevención de enfermedades de África ha apuntado que los resultados preliminares de laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica de Kinshasa están detectando nuevos contagios mientras siguen llegando casos sospechosos.

Las autoridades de RDC habían declarado el pasado diciembre el fin del último brote de ébola registrado en el país, en ese caso en la provincia de Kasai, tras registrar 45 muertos y 64 contagios y transcurrir 42 días desde el alta del último paciente diagnosticado.

RDC es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, toda vez que ha enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976.

La tasa media de letalidad de este virus ronda el 50% y sus síntomas iniciales incluyen fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y evidencias de deterioro de las funciones renal y hepática.

La Organización Mundial de la Salud resalta que, además de las campañas de vacunación, las actividades de control del brote —con implicación de la población— son "fundamentales" para contener su propagación y limitar su presencia geográfica.