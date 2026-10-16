Nuevo tiroteo en un colegio de EEUU: un adolescente mata a tres niños y una profesora

Un nuevo tiroteo en un colegio de educación primaria de Estados Unidos. Esta vez, el suceso ha tenido lugar en Oregón, y se ha saldado con cinco fallecidos: tres niños de cinco, ocho y once años, una profesora y el propio asaltante, un adolescente de 16 años que fue abatido por un vecino que presenció los hechos. Además, otro alumno de siete años y un docente han sido trasladados al hospital en estado crítico.

El jefe de policía de la ciudad ha detallado que el tirador logró entrar en la escuela Silver Rail —que ya ha comunicado la suspensión de las clases y las actividades deportivas— disparando contra las puertas. Sin embargo, un miembro de la comunidad que observó que el joven irrumpía en las instalaciones, decidió seguirlo y dispararle hasta acabar con su vida.

La secuencia de los hechos comenzó al filo de la una de la tarde en Oregón. En ese momento, el centro de emergencias recibió la llamada de una persona que denunciaba haber recibido múltiples disparos en su vehículo, efectuados con un arma larga, y apenas unos minutos después comenzaron a llegar decenas de avisos sobre la presencia de un joven armado en el interior del colegio. A la llegada de los agentes, ya solo pudieron confirmar la muerte del asaltante.

Tras lo ocurrido, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ha elogiado la valentía del personal escolar, de los servicios de emergencia y del ciudadano que "intervino heroicamente para evitar una mayor pérdida de vidas". Mientras comienzan las pesquisas en torno a lo sucedido, las autoridades ya han anunciado que las familias afectadas tendrán a su disposición un equipo de apoyo psicológico.