Directo | Un pleno extraordinario de Ourense decide sobre los 10 millones de euros para el Bono Comercio

El Concello de Ourense celebra este viernes, 16 de octubre, un pleno extraordinario para debatir la propuesta del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de destinar 10 millones de euros a una nueva edición del Bono Comercio, que repartiría 100 euros por vecino. La iniciativa, similar a la impulsada en 2023, llega rodeada de críticas de la oposición por su proximidad a las próximas elecciones municipales.

El gobierno local, con 10 de los 27 concejales, necesita apoyos o abstenciones para sacar adelante la propuesta. PP y BNG ya se posicionaron en contra en comisión, mientras que el PSOE reservó su voto. Además, la medida cuenta con un informe técnico desfavorable que advierte del riesgo de incumplir las reglas fiscales y comprometer la capacidad financiera del Concello.

Minuto a minuto

11:02 h - Ana Méndez (PP) tacha de electoralista el reparto: "Bono si, pero non así. O comercio non pode vivir dun caramelo cada catro anos".

La portavoz del PP Ana Méndez, ha ratificado el rechazode los populares a la modificación de crédito de 10 millones de euros impulsada por Jácome.

Méndez ha comenzado advirtiendo de la gravedad de los reparos técnicos del expediente y ha dejado clara la posición de su grupo: "O PP sempre, dende o primeiro momento, estivo de acordo nun bono que axude de verdade ao comercio local, pero non deste bono. Un bono si, pero non así como o traen vostedes".

La edil popular ha calificado la propuesta como "un bono electoral, total e absolutamente electoral" y ha reprochado al regidor su falta de visión a largo plazo: "Unha cousa é apoiar o comercio local e outra moi distinta é presentar un bono cada catro anos, a meses das eleccións municipais, como se fose a solución aos problemas que arrastran todos os nosos negocios".

En esta línea, Méndez ha contrapuesto las obligaciones reales de los autónomos con los tiempos políticos del gobierno municipal: "O calendario dun comercio é de xaneiro a decembro; tódolos meses hai que pagar o aluguer, tódolos meses hai que pagar as nóminas e as facturas dos provedores. Vostede ten outro calendario, que é unha axuda cada catro anos que coincide co momento de pedirlle o voto aos ourensáns".

Durante su turno, la portavoz popular ha lamentado que en este mandato no se aplicaron medidas estructurales mientras "pecharon moitos comercios".

Para cerrar su intervención, Méndez concluyó: "Non queremos que se utilicen os cartos públicos para intentar comprar a vontade dos cidadáns".

10:55 h - El PSOE deja su voto en el aire: "Non imos entrar no xogo de quen apoia... nin dicir non a todo".

La portavoz del PSOE, Natalia González, ha intervenido con un discurso muy crítico hacia Jácome, pero ha evitado confirmar su voto, manteniendo el suspense hasta el último momento.

González ha criticado duramente la medida, asegurando que "isto ten bastante máis pinta de campaña electoral que de política económica responsable".

Además, ha ironizado sobre la estrategia del alcalde: "Vostede leva semanas dicindo que ten as próximas eleccións gañadas, que vai arrasar, que non ten rival... pois está claro que o ten porque a estas alturas da vida necesita sacar unha chequeira por 10 millóns de euros".

La portavoz socialista ha recordado que el anterior bono nació en un contexto excepcional de pandemia, pero que en la actualidad "estamos bastante peor que hai seis anos".

En este sentido, ha recriminado al gobierno local su falta de gestión estructural: "Temos locais pechados, moitos máis negocios pechados e barrios que seguen perdendo vida... E vostede durante estes oito anos que fixo para evitar isto? Dígame unha soa medida".

Pese a proponer alternativas sociales urgentes para gastar los 10 millones (como ayudas a comedores escolares o plazas de Xantar na Casa, la socialista dejó la puerta abierta a salvar la modificación presupuestaria en la votación final. "Nós non vimos aquí para dicir que non, non imos entrar nese xogo de quen non apoia aos bonos e de quen está en contra do comercio.Tampouco imos dicir a todo que non", sentenció.

10:50 h - Luís Seara (BNG) tacha el bono de "regalo de diñeiro público para mercar votos" y advierte del agujero financiero municipal.

El portavoz del BNG, Luís Seara, confirma el voto en contra de los nacionalistas calificando la propuesta de "manobra electoral". Seara lamenta que la iniciativa tiene la única finalidad de "regalar diñeiro público para mercar votos" a costa de los ahorros municipales, y recuerda que el Concello arrastra un escenario de inestabilidad presupuestaria con un déficit millonario que los informes técnicos desaconsejan agravar.

El portavoz nacionalista hizo hincapié en las advertencias del informe de la Oficina de Xestión Económica e Orzamentaria alertando de que gastar estos 10 millones pone en peligro la capacidad del Concello para hacer frente a futuras responsabilidades patrimoniales millonarias (como la indemnización de la plaza de San Antonio). Además, recordó los "fraudes e irregularidades" que rodearon a la anterior edición del bono en 2023 y propone destinar ese dinero a necesidades reales: ayudas para comedores escolares, plazas de comida a domicilio para mayores, refuerzo de servicios sociales y pago de las deudas pendientes a los propios funcionarios municipales.

Jácome le interrumpió en varias ocasiones por el tiempo de intervención.

10:44 h - Fran Lorenzo (DO) defiende la medida y lanza críticas al Estado y a la Xunta

El concejal de Hacienda, Fran Lorenzo (Democracia Ourensana), ha sido el encargado de defender la propuesta del gobierno local. Lorenzo ha insistido en que el remanente de tesorería "no solo se transforma en la ciudad, como estamos haciendo con la mayor cantidad de obras, sino que también es necesario dinamizar su comercio".

El edil ha cargado duramente contra la normativa estatal, calificando de "ridícula" y "de locos" la Ley Montoro. Además, ha justificado que el Concello financie esta campaña porque, según ha dicho, la administración debe ser la "más pudiente". Lorenzo ha pedido el apoyo de la oposición para aprobar la inyección económica.

10:39 h - Tensión desde el primer minuto: Jácome amenaza con expulsar a la prensa

El debate arranca caliente y con un tono bronco. Nada más comenzar, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome ha lanzado una advertencia al sector de los medios de comunicación, llegando a amenazar directamente con la expulsión del salón de plenos a un redactor de La Región por hablar.

10:38 h - La viceinterventora da la voz de alarma: "No consta el control financiero"

El pleno comienza tropezando con un importante escollo técnico y legal. La viceinterventora del Concello ha tomado la palabra para advertir al inicio de la sesión que el expediente de los 10 millones de euros "no consta de control financiero", ya que no ha sido informado por el departamento de Intervención. Ante este varapalo técnico, Jácome se ha defendido asegurando que el documento sí se envió a Intervención, pero que el departamento "no lo fiscalizó".

10:35 h - Comienza la sesión en el Concello de Ourense

Arranca el pleno extraordinario convocado por Gonzalo Pérez Jácome. Sobre la mesa, un único punto en el orden del día: la modificación de crédito de 10 millones de euros con cargo al remanente municipal. El objetivo del alcalde es reeditar el reparto masivo de bonos de 100 euros por habitante a escasos meses de las elecciones municipales.