Cócteles de autor y exquisita cocina latinoamericana con vistas a la costa de la Luz

La terraza del nuevo hotel Amare Sancti Petri en la costa de la Luz gaditana ha sido concebido como un espacio para el disfrute de los sentidos. Una piscina infinita, un bar que ofrece cócteles de autor y un restaurante, Hayaca, en el que probar los sabores de la cocina latinoamericana contemporánea la convierten en un punto de visita obligada.

A todos estos alicientes hay que sumar las increíbles vistas sobre una de las zonas costeras más hermosas de la península. Disfrutar de un atardecer gaditano, con buena música de fondo y tomando uno de los cócteles diseñados por Diego Cabrera en el Belvue Rooftop Bar es una experiencia que no hay que perderse.

En la parte gastronómica, el restaurante Hayaca ofrece platos de la cocina latinoamericana con el toque de modernidad que les imprime el chef con estrella Michelin Mauricio Giovanini. Además, el excelente producto local se convierte en un aliado fundamental para preparar platos que se salen de las propuestas habituales.

La terraza cuenta además con una piscina infinita, rodeada de hamacas y con una cuidada ambientación, que la convierten en el lugar ideal para socializar y compartir experiencias en una de las zonas de la costa española que se ha convertido en los últimos años en un destino para viajeros en búsqueda de una experiencia que va más allá del turismo convencional.