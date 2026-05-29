Corumbau, la escapada brasileña donde la exclusividad empieza en el silencio

Corumbau no juega en la liga del Brasil más evidente. No es Río, no es São Paulo. Su atractivo está en una forma de exclusividad más difícil de empaquetar: una playa paradisíaca, una naturaleza poco domesticada y una sensación de cierto descubrimiento.

La Fazenda São Francisco do Corumbau, situada en el sur de Bahía, se presenta en su web oficial como "una bella hacienda a la orilla del mar". La fórmula es sencilla, pero eficaz: una finca costera convertida en refugio hotelero, con el mar como eje y una escala deliberadamente pequeña.

Playa junto a la Fazenda São Francisco do Corumbau | Fazenda São Francisco do Corumbau

Tanto, que las 167 hectáreas que ocupa la propiedad solo albergan diez estancias: cuatro bungalows para dos personas, dos bungalows con dos habitaciones y dos suites en la parte alta del edificio principal.

Con tarifas en torno a los 700 euros por noche, esta hacienda se apoya en una estética de lujo silencioso para cautivar a su huésped. Los servicios exceden los masajes o la bodega: canoas, pesca, buceo, kitesurf, natación, observación de aves y avistamiento de ballenas completan la experiencia.

Además, la gastronomía refuerza esa idea de destino integrado en el paisaje. El restaurante trabaja con platos regionales y productos locales y obtiene del huerto orgánico privado la mayor parte de las frutas y verduras utilizadas en el menú. En un mercado hotelero cada vez más homogéneo, ese detalle permite leer la Fazenda como algo más cercano a una casa tropical de alta gama que a un complejo de playa convencional.