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Esplendor de otro tiempo en una isla privada de Montenegro
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Disfrutar de los encantos de una villa del siglo XIX, decorada con el estilo y la elegancia de otros tiempos, en la isla privada de Sveti Stefan (Montenegro), es una de esas oportunidades que no pueden dejar pasar los viajeros que buscan experiencias distintas durante sus estancias.
La isla de Sveti Stefan, conectada a tierra firme por un estrecho istmo, es uno de los destinos más exclusivos en un país que ya se caracteriza por ofrecer diversas opciones a los viajeros que escapan de lo convencional y aspiran a gozar de tranquilidad y exclusividad.
Villa Milocer, alojamiento de la cadena Aman, se encuentra situada en una de las zonas elevadas de la isla y está rodeada por tres lados por un frondoso bosque de cedros, pinos y olivos. Las suites con vistas al jardín de la villa son amplias y exclusivas, ofreciendo a los huéspedes 70 metros cuadrados de espacio y un balcón francés con vistas a la exuberante vegetación que las rodea.
Detalles de otro tiempo
Los alojamientos cuentan con acabados difíciles de encontrar y son propios de otra época. Detalles en seda, los suelos de parqué o de estilo antiguo y los grandes ventanales dobles crean un ambiente elegante. Cuentan con un dormitorio con cama king size, una sala de estar con chimenea y un baño privado con bañera profunda, ideal para disfrutar de momentos de paz y tranquilidad. Villa Milocer abrirá sus puertas a partir del 22 de mayo.
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