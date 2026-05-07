Resort Cala San Miguel, el lujo del relax en la isla de la diversión

Disfrutar de un descanso con total tranquilidad en una isla como Ibiza puede parecer misión casi imposible, pero el resort para adultos Cala San Miguel, de la cadena Hilton, ofrece esta posibilidad a los que estén interesados en gozar plenamente de uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, pero en el que a veces es complicado encontrar la relajación que se busca.

La limitación de edad para acceder al resort garantiza al cliente que no va a encontrarse con los inconvenientes de otro tipo de resorts, donde la presencia de menores puede condicionar la tranquilidad del establecimiento. El hotel dispone de un amplio catálogo de habitaciones de distintas categorías e incluso cuenta con suites con piscina privada.

La calidad de la marca Hilton está presente en todos los detalles del hotel, que cuenta con una gran piscina y con acceso directo a la playa ubicada frente al establecimiento.

Excursiones náuticas

Entre las actividades a realizar destacan las excursiones náuticas que permiten disfrutar del entorno privilegiado del norte de la isla de Ibiza en el que se encuentra el resort, a solo 30 minutos en coche de la calles de la capital ibicenca. En las instalaciones del hotel se dispone también de spa y de gimnasio, con lo que se satisface a los que solo buscan relajación y también a los que no quieren descuidar su forma física durante la estadía.

En cuanto a la oferta gastronómica, el resort cuenta con dos bares en los que disfrutar de bebidas y cócteles de calidad en una atmósfera sofisticada y con dos restaurantes, Na Joaneta, que ofrece exquisitos desayunos, y Paseo Steak House, que abre en horario nocturno para dispensar a los huéspedes cenas en las que las carnes y los pescados y mariscos mediterráneos son los grandes protagonistas.