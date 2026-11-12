Un hotel sobre el mar entre dos playas de Costa Rica

Una de las residencias privadas del Four Seasons en la península de Papagayo, al noroeste de Costa Rica

En el Four Seasons de Papagayo, al noroeste de Costa Rica, cien metros lo cambian todo. Porque es apenas la distancia que separa playa Blanca, el arenal que mira hacia la bahía de Culebra y el punto de partida de los kayak, de playa Virador, donde un club sirve pescado y marisco de inspiración mediterránea junto a una piscina reservada a adultos.

Una de las residencias privadas del Four Seasons en la península de Papagayo, al noroeste de Costa Rica | Four Seasons

Justo en el centro, destaca la Casa Las Olas. Se trata de una villa a la que se entra por un patio de palmeras y que se abre a una terraza con una piscina de treinta metros y vistas a la bahía de Prieta. Los dos dormitorios principales —de los seis totales— ocupan extremos opuestos de la villa, pero comparten el mismo paisaje de roca y agua turquesa frente a Playa Virador.

Además, hay sitio para reunir a doce adultos alrededor de la mesa, así como una cocina con dos hornos y dos frigoríficos para las comidas en grupo y una persona de servicio asignada por el propio hotel. Los espacios se completan con rincones de lectura, sala de cine y gimnasio.

Una de las residencias privadas del Four Seasons en la península de Papagayo, al noroeste de Costa Rica | Four Seasons

Entre las actividades disponibles está el golf, el campo trazado por Arnold Palmer dispone 18 hoyos entre laderas y acantilados, con un desnivel de unos sesenta metros en el sexto y una panorámica de 270 grados sobre el Pacífico desde el tercero, y las salidas en catamarán que organiza el hotel al caer la tarde.

De cara a diciembre, el hotel empezará a recibir huéspedes en sus diez nuevas suites, cada una de ellas de 112 metros cuadrados en los que se distribuye el dormitorio, el baño, un salón independiente y una terraza con vistas a la bahía.