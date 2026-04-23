La Mamounia, símbolo universal del lujo en Marrakech

El gran hotel La Mamounia de Marrakech, un establecimiento con presencia más que habitual en las listas de los más lujosos del mundo, ha iniciado su temporada de primavera en la que presenta su mejor aspecto para ofrecer una experiencia única a viajeros de todo el mundo. Los cuidados detalles y la historia de un hotel por el que han pasado grandes personalidades universales convierten a La Mamounia en mucho más que un simple alojamiento de lujo.

La posibilidad de alojarse en suites que no tienen nada que envidiar a las de los palacios, los jardines exquisitamente diseñados y cuidados, los servicios ofrecidos en sus hammans o las posibilidades de degustar una gastronomía exquisita en alguno de sus cinco restaurantes hacen de La Mamounia una experiencia imposible de olvidar para quien se aloje allí, por muchos lugares fastuosos que haya conocido con anterioridad.

La simple estancia en el hotel permite disfrutar de una experiencia única, con suites como la que lleva el nombre del príncipe Al Mamoun, que vivió en el siglo XVIII y da nombre al establecimiento. La estancia es una expresión del lujo supremo, con sus techos de madera tallada, sus frisos de yeso cincelado y sus mosaicos.

Cócteles y golf

Otro de los lujos que no pueden dejar de vivirse en La Mamounia es pasar unas horas de las cálidas tardes en uno de sus salones de té o de los bares, degustando creaciones exclusivas de alta coctelería internacional. Otra de las posibilidades que se le ofrece a los clientes de La Mamounia es la de jugar al golf en uno de los cuatro campos con los que cuenta Marrakesh en sus proximidades.

Uno de los imperdibles en La Mamounia es la opción de acudir a uno de los hammans con los que cuenta el hotel, por supuesto con una decoración exquisita acorde con el resto del establecimiento. El mármol pálido, los preciosos mosaicos y una cuidada iluminación convierten la experiencia en otro de los muchos momentos inolvidables de un hotel que merece disfrutarse al menos una vez en la vida.