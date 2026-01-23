El mítico hotel Delano de Miami Beach reabrirá el próximo marzo

El hotel Delano de Miami Beach, abierto por primera vez en 1947, está casi listo para su reapertura el próximo mes de marzo, tras una importante renovación llevada a cabo por Elastic Architects, en colaboración con el equipo de diseño de interiores de la empresa hotelera Ennismore.

La impresionante fachada art déco del hotel se ha convertido en un icono del patrimonio arquitectónico de la ciudad en los últimos 70 años. La última renovación del hotel se había realizado en los años 90, supervisada por el diseñador Philippe Starck.

El hotel cuenta en la actualidad con 171 habitaciones y suites, entre las que hay que destacar especialmente las situadas frente a la emblemática piscina del complejo. La cuidada decoración, la perfecta iluminación y un mobiliario diseñado a medida caracterizan a las estancias del hotel. Los amplios ventanales y terrazas del hotel ofrecen vistas privilegiadas de Miami y del océano.

El Rose Bar

El reformado hotel contará con cuatro espacios de restauración, entre los que se incluye una nueva propuesta del emblemático Rose Bar, que albergó en su día a las figuras más destacadas del cine mundial y a la alta sociedad de Miami.

El establecimiento dispondrá también de tiendas seleccionadas, espacios para eventos, un spa, una nueva terraza con servicios frente al mar y una segunda piscina en la cuarta planta. El precio de las habitaciones dobles arranca en los 975 dólares por noche.