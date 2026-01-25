Un puerto para superyates integrado en un resort de lujo, la nueva puerta de entrada a Emiratos Árabes Unidos

La primera marina con resort integrado de Emiratos Árabes Unidos está más cerca de abrir sus puertas. Tras una inversión que supera los 5.000 millones de dólares, el emirato más septentrional, Ras Al Khaima, estrenará en la primavera del año próximo una dársena con más de un centenar de amarres para yates de hasta 85 metros de eslora dentro de una isla artificial que se dotará de un hotel de 70 plantas rodeado de todo tipo de servicios de ocio y entretenimiento.

La estructura de la torre del hotel, que será la más alta de un emirato conocido por su exuberante belleza natural y su rico patrimonio cultural, ya está concluida. Ahora llega el momento de acondicionar sus 1.217 habitaciones, sus 297 suites y sus 16 exclusivos apartamentos para recibir a los huéspedes que disfrutarán de un complejo turístico y deportivo de primera clase ubicado en isla Wynn Al Marjan.

Construcción del hotel integrado en la nueva marina de EAU | Wynn Resorts

Por el día, más de una veintena de restaurantes y bares, un spa con centro de belleza, una docena de piscinas y una playa de 420 metros servirán de esparcimiento para los visitantes, que, además, podrán recorrer una zona comercial de 15.000 metros cuadrados en la que encontrarán las mejores boutiques de lujo del mundo. Esta oferta se combina con una animada vida nocturna, discoteca incluida, además de un teatro y un club de playa.

Wynn Al Marjan Island (EAU) | Wynn Hotels

Y, dentro de la pretensión de atraer a más de 3,5 millones de turistas al año en el horizonte de 2030, los congresos y eventos también tendrán cabida, pues el resort integrado —ubicado a 50 minutos del aeropuerto internacional de Dubái— contará asimismo con un centro de reuniones, bautizado como Coral Court, de 7.500 metros cuadrados.

Wynn Al Marjan Island (EAU) | Wynn Hotels

El puerto deportivo

Dentro de una nueva categoría de lujo, el complejo contará con su propio puerto deportivo, desarrollado en colaboración con la compañía especialista en desarrollo de puertos Marina Solutions International (MSI) y operado por IGY Marinas, cartera global de destinos náuticos prémium.

Wynn Al Marjan Island | Wynn Hotels

Diseñada según los más altos estándares internacionales, la marina de la isla Wynn Al Marjan ofrecerá tecnología de atraque de vanguardia y servicios náuticos de primera calidad para satisfacer la creciente demanda de experiencias de ultralujo frente al mar.