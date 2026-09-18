El refugio gaditano para despedir el verano frente al Atlántico

Hay lugares en los que el verano parece dispuesto a quedarse un poco más. Frente a la extensa playa de La Barrosa, en Chiclana, Royal Hideaway Sancti Petri invita a prolongar la temporada junto al Atlántico entre jardines exuberantes, arquitectura de inspiración internacional y ese ritmo pausado que distingue a la costa gaditana.

Royal Hideaway Sancti Petri

Uno de los mejores momentos del día llega cuando el sol comienza a descender sobre el océano. Para contemplarlo, el hotel cuenta con Sunset, un espacio diseñado por Jean Porsche en el que los colores intensos, los materiales naturales y la vegetación crean una atmósfera cálida y sofisticada. Cócteles, música y vistas al mar acompañan una golden hour que convierte cada tarde en una pequeña celebración.

Royal Hideaway Sancti Petri

Para quienes busquen mayor intimidad, la mejor elección es la suite africana, con terraza privada de 97 metros cuadrados. Integrada en el diseño biofílico del establecimiento, está rodeada de vegetación y dispone de zona de descanso y bañera de hidromasaje, de modo que ofrece el lujo de disfrutar del rugir del mar sin salir de la habitación.

Royal Hideaway Sancti Petri

Más que una estancia, la propuesta es entregarse a los últimos días luminosos del año: mañanas junto al mar, tardes entre jardines y puestas de sol para despedir el verano en Cádiz.