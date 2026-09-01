TAG Heuer lleva su historia con Ferrari a una edición limitada de solo 500 relojes

Solo 500 personas podrán hacerse con la nueva pieza con la que TAG Heuer celebra medio siglo de historia ligada a Ferrari: la firma suiza ha vestido de carbono negro su mítico cronógrafo Monza y lo ha puesto a la venta por 13.350 euros.

El reloj recupera una historia nacida en los circuitos. En 1971, Heuer se convirtió en cronometrador oficial de Ferrari y, cinco años después, creó el primer Monza para celebrar el título mundial conquistado por Niki Lauda en 1975.

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Ahora, transcurrido medio siglo, TAG Heuer toma como base para la edición de aniversario el Monza contemporáneo presentado en 2023 y lo reviste con una caja de carbono forjado de 42 milímetros, emulando la pieza original. De hecho, su particular textura marmolada hace que la superficie presente ligeras diferencias en cada uno de los 500 ejemplares numerados.

El negro domina también la esfera, atravesada por detalles rojos que evocan los colores de la competición, y el conjunto se completa con una correa de piel de becerro perforada y pespuntes en contraste en referencia a los guantes que utilizaban los pilotos durante los años setenta.

Detalles técnicos

En el interior incorpora un movimiento automático de manufactura con 80 horas de reserva de marcha. Su función flyback permite poner a cero y reiniciar el cronógrafo con una sola pulsación, sin detener previamente el mecanismo; una solución concebida para medir de manera consecutiva tiempos y vueltas en el circuito.

Esfera del nuevo TAG Heuer de edición limitada | TAG Heuer

El reloj incluye además escalas para calcular la velocidad y medir la frecuencia cardiaca, índices luminiscentes para facilitar la lectura y resistencia al agua hasta 100 metros, y el mecanismo queda parcialmente a la vista a través del fondo de cristal de zafiro.