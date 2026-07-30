TAG Heuer rinde homenaje al automovilismo japonés con una edición limitada de 150 relojes

La firma lanza un nuevo Carrera Chronograph inspirado en los cronómetros de competición de los años 70 y 80 por un precio de 10.450 euros

Nuevo TAG Heuer de edición limitada
Nuevo TAG Heuer de edición limitada | TAG Heuer

TAG Heuer acaba de dar a conocer la nueva edición limitada de su Carrera Chronograph, desarrollada junto a Team Ikuzawa y Bamford Watch Department. Se trata de una pieza que recupera la estética de los cronómetros utilizados en los circuitos japoneses durante las décadas de 1970 y 1980 y del que solo saldrán a la luz 150 unidades en todo el mundo.

Nuevo Tag Heuer de edición limitada
Nuevo Tag Heuer de edición limitada | TAG Heuer

El modelo utiliza la caja Glassbox de 39 milímetros del Carrera e incorpora una esfera blanca con acabado Clous de Paris, numerales impresos y detalles en rojo que reproducen los colores históricos de Team Ikuzawa, uno de los equipos más emblemáticos del automovilismo japonés. En su interior monta el calibre automático TH20-10, con una reserva de marcha de 80 horas, mientras que el fondo de zafiro muestra grabados específicos de esta colaboración y el número individual de cada pieza. 

Además del brazalete de acero, el reloj se entrega con dos correas intercambiables —una de cuero blanco perforado y otra textil en rojo y blanco— y un estuche inspirado en las cajas de herramientas utilizadas en los garajes de competición, y alcanza un precio de 10.450 euros.

Nuevo TAG Heuer de edición limitada
Nuevo TAG Heuer de edición limitada | TAG Heuer

Esta colaboración supone el segundo proyecto conjunto entre TAG Heuer, Team Ikuzawa y Bamford tras el modelo lanzado en 2023, y refuerza la estrategia de la marca suiza propiedad del grupo Moët Hennessy Louis Vuitton de vincular la colección Carrera con la historia del automovilismo internacional. 

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