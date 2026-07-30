TAG Heuer rinde homenaje al automovilismo japonés con una edición limitada de 150 relojes

TAG Heuer acaba de dar a conocer la nueva edición limitada de su Carrera Chronograph, desarrollada junto a Team Ikuzawa y Bamford Watch Department. Se trata de una pieza que recupera la estética de los cronómetros utilizados en los circuitos japoneses durante las décadas de 1970 y 1980 y del que solo saldrán a la luz 150 unidades en todo el mundo.

Nuevo Tag Heuer de edición limitada | TAG Heuer

El modelo utiliza la caja Glassbox de 39 milímetros del Carrera e incorpora una esfera blanca con acabado Clous de Paris, numerales impresos y detalles en rojo que reproducen los colores históricos de Team Ikuzawa, uno de los equipos más emblemáticos del automovilismo japonés. En su interior monta el calibre automático TH20-10, con una reserva de marcha de 80 horas, mientras que el fondo de zafiro muestra grabados específicos de esta colaboración y el número individual de cada pieza.

Además del brazalete de acero, el reloj se entrega con dos correas intercambiables —una de cuero blanco perforado y otra textil en rojo y blanco— y un estuche inspirado en las cajas de herramientas utilizadas en los garajes de competición, y alcanza un precio de 10.450 euros.

Nuevo TAG Heuer de edición limitada | TAG Heuer

Esta colaboración supone el segundo proyecto conjunto entre TAG Heuer, Team Ikuzawa y Bamford tras el modelo lanzado en 2023, y refuerza la estrategia de la marca suiza propiedad del grupo Moët Hennessy Louis Vuitton de vincular la colección Carrera con la historia del automovilismo internacional.