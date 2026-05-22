Viñedos, villas privadas y golf exclusivo para una estancia única en la Toscana
turismo rural
Rosewood redefine el turismo rural de lujo en una finca histórica de Montalcino
Una pequeña aldea privada de lujo en el corazón de la Toscana. Es la propuesta de Rosewood Castiglion del Bosco, cuyas suites y villas se levantan sobre una finca histórica de 2.000 hectáreas en Montalcino que ofrece a sus huéspedes bodega, spa, restaurantes y un campo de golf privado en el centro de un bello ecosistema.
Esa sensación de pequeño pueblecito italiano, el borgo medieval sobre el que se asienta, la consigue gracias a disponer tan solo de 42 suites y once villas rehabilitadas a partir de antiguas casas de campo y ahora dotadas con piscina privada.
El vino actúa como uno de los grandes argumentos de diferenciación, funcionando aquí como eje de experiencia. Visitas a la bodega, catas y otras actividades vinculadas al viñedo ofrecen al huésped internacional una de las propuestas más reconocibles dentro del lujo rural europeo.
El spa, los restaurantes, las clases de cocina y el campo de golf refuerzan la idea de autosuficiencia en una dinámica turística que se apoya en el silencio, el paisaje, la tradición, el producto local, el disfrute de la calma y la intimidad.
Así, el imaginario clásico de la Toscana —colinas, piedra, cipreses— se da la mano en la oferta de Rosewood en Montalcino con esta idea a través del único club de golf privado de Italia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SEGMENTO PRÉMIUM
Esplendor de otro tiempo en una isla privada de Montenegro
SEGMENTO PRÉMIUM
Resort Cala San Miguel, el lujo del relax en la isla de la diversión
SEGMENTO PRÉMIUM
Bienestar mediterráneo en el hotel Verdala de la campiña maltesa
Lo último
LA REVISTA
La playlist... Alana
PLENO EXTRAORDINARIO
Jácome activa la cuestión de confianza al tumbar la oposición los presupuestos
LA REVISTA
“Un saber” oral galego