Viñedos, villas privadas y golf exclusivo para una estancia única en la Toscana

Una pequeña aldea privada de lujo en el corazón de la Toscana. Es la propuesta de Rosewood Castiglion del Bosco, cuyas suites y villas se levantan sobre una finca histórica de 2.000 hectáreas en Montalcino que ofrece a sus huéspedes bodega, spa, restaurantes y un campo de golf privado en el centro de un bello ecosistema.

Esa sensación de pequeño pueblecito italiano, el borgo medieval sobre el que se asienta, la consigue gracias a disponer tan solo de 42 suites y once villas rehabilitadas a partir de antiguas casas de campo y ahora dotadas con piscina privada.

Hotel Rosewood Toscana | Rosewood Toscana

El vino actúa como uno de los grandes argumentos de diferenciación, funcionando aquí como eje de experiencia. Visitas a la bodega, catas y otras actividades vinculadas al viñedo ofrecen al huésped internacional una de las propuestas más reconocibles dentro del lujo rural europeo.

El spa, los restaurantes, las clases de cocina y el campo de golf refuerzan la idea de autosuficiencia en una dinámica turística que se apoya en el silencio, el paisaje, la tradición, el producto local, el disfrute de la calma y la intimidad.

Hotel Rosewood Toscana | Rosewood Toscana

Así, el imaginario clásico de la Toscana —colinas, piedra, cipreses— se da la mano en la oferta de Rosewood en Montalcino con esta idea a través del único club de golf privado de Italia.