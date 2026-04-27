La vuelta al mundo en 189 días
Costa Cruceros ha abierto las reservas para la vuelta al mundo en 2028, que partirá el 25 de noviembre de 2027 desde Savona (Italia) a bordo del Costa Deliziosa, cruzando cinco continentes, 29 países y 51 destinos durante un total de 139 días.
Tras dejar atrás el Mediterráneo, el viaje recorre Norteamérica con estancias prolongadas en Nueva York y Los Ángeles. Posteriormente, desde el Caribe continuará hacia el Pacífico, con parada en Hawái.
El itinerario seguirá hacia Oceanía, con escalas en Fiyi y Samoa antes de llegar a Nueva Zelanda. La travesía proseguirá hacia Australia, con Melbourne y Sídney como rumbo, y marcará un cambio de ritmo hacia Japón y Corea del Sur, para pasar por Hong Kong y el sudeste asiático, con destinos como Langkawi (Malasia) y Phuket (Tailandia). En el océano Índico también habrá escalas en Sri Lanka, Maldivas y Mauricio antes de recorrer el sur de África: Durban, Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, dominada por Table Mountain.
Junto a este itinerario completo, también es posible reservar el crucero de 100 días con salida en San Francisco (Estados Unidos), que incluye destinos en Oceanía, Asia y África para concluir en Savona el 11 de abril de 2028.
En cuanto al barco, el Costa Deliziosa ofrece un programa de entretenimiento que incluye espectáculos, música en vivo y veladas temáticas, además de una propuesta gastronómica que combina restaurantes temáticos, opciones gourmet y bares.
